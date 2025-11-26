Le iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Da un video alla raccolta fondi e le bimbe in campo con i giocatori
Diverse le iniziative speciali che anche l’ Empoli mette sul piatto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un progetto che nasce dalla volontà del club azzurro di prendere posizione in modo chiaro e visibile, utilizzando il linguaggio dello sport per contribuire a una cultura del rispetto e della consapevolezza. Durante tutta la settimana, i canali social azzurri adotteranno una veste grafica temporanea ispirata al colore simbolo della giornata, ossia il rosso, con un restyling completo di logo, template e comunicazioni. Una presa di posizione visiva e identitaria, che punta a coinvolgere attivamente la community online del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
