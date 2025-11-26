Le guerre spaziali parleranno cinese? Pechino incrementa gli investimenti in stazioni orbitali e razzi riutilizzabili

La Cina sta accelerando sullo sviluppo dell’economia spaziale. Attualmente, come riporta China daily, la China national space administration (Cnsa) ha divulgato un nuovo piano d’azione che mira a rafforzare il settore privato aerospaziale e ad espandere la cooperazione internazionale nei prossimi due anni. Ma qual è l’obiettivo principale? Secondo le informazioni disponibili, il fine ultimo è quello di costruire un ecosistema industriale competitivo entro il 2027, soprattutto in vista del 15° Piano quinquennale (2026-2030), che introduce l’aerospazio tra le industrie strategiche emergenti del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

