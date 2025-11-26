Le difficoltà nello sviluppo dei piccoli Trevallion e la non abitabilità della loro casa non sono state certificate. E la relazione sull’homeschooling non è arrivata al giudice.. Nella struttura che li accoglie, leggono e giocano. La mamma presente ai pasti, il papà per pochi minuti.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le falle dei servizi sociali, tra documenti mancanti e criticità mai verificate