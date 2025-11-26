Le donne di Betti Sperandeo, artista e architetta di interni, tornano ad animare "lo spazio" nel nuovo progetto “ SCALA 1:20 “. E sono presenze familiari, anche se, volutamente, sono figure spesso di spalle o senza volto definito, proprio perché chi guarda possa riconoscersi in loro, senza un’identità chiusa o un ritratto psicologico già fissato. I corpi si voltano, si raccolgono, si appoggiano, protagonisti di un paesaggio domestico e mentale che rimanda alla vita reale e agli interni che abitiamo. Le figure sono dipinte a olio, su fondi piatti in gesso acrilico, che costruiscono uno spazio essenziale, quasi astratto, dentro cui il gesto e la postura risaltano con ancora più forza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le "donne" di Betti in un mondo a colori