Le classifiche ATP per il miglior servizio e risposta del 2025 | Jannik Sinner primeggia in entrambe!

I numeri sono numeri e come tali devono essere interpretati. Il ranking ATP al termine del 2025 ha sorriso a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha preceduto  con i suoi 12050 punti Jannik Sinner, distanziato di 550 lunghezze. Una stagione strepitosa quella dell’iberico, condita da due Slam, tre Masters1000 e dai titoli nel Queen’s e nell’ATP500 di Tokyo. In tutto questo, Carlitos si è imposto 4 volte su 6 nelle sfide del 2025 contro Jannik. Tuttavia, ci sono argomenti che possono far pendere la bilancia dalla parte dell’italiano. La prima evidenza si riferisce ai tre mesi di sospensione, con Sinner che non ha potuto affrontare 4 Masters1000 e incamerare   4000 punti potenziali. 🔗 Leggi su Oasport.it

