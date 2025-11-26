Le circoscrizioni per una nuova democrazia | la riflessione di Cuzzola

Reggiotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Viviamo in una fase storica in cui la democrazia sembra aver perso la propria sostanza, ridotta sempre più a un esercizio formale, una democrazia simbolica. Nei partiti politici – che dovrebbero essere le officine del confronto, del pluralismo e della partecipazione – si è affermato un modello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

circoscrizioni nuova democrazia riflessioneReggio Calabria, Cuzzola: “sì al rilancio delle circoscrizioni per una nuova democrazia” - “Viviamo in una fase storica in cui la democrazia sembra aver perso la propria sostanza, ridotta sempre più a un esercizio formale, una democrazia simbolica. Secondo strettoweb.com

Una nuova Democrazia Cristiana è possibile - Se in politica esistesse la coordinata delle "vite parallele", la mia e quella di Maurizio Lupi vi rientrerebbero appieno: democristiani entrambi, lui ultimo consigliere comunale eletto col simbolo ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Circoscrizioni Nuova Democrazia Riflessione