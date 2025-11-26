Le bottiglie con la benzina il pizzino e la sfida al potere | cosa sta succedendo a Sferracavallo

È una storia di pizzo, su questo non ci sono molti dubbi. Quello che gli investigatori stanno cercando di capire, però, è se sia anche una questione di potere e di controllo del territorio nell'ambito di uno scontro tra due fazioni. Le bottiglie di benzina lasciate davanti a diverse attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Sicilia 24 Tg Telecolor. . Bottiglie di benzina davanti a cinque locali di Sferracavallo a Palermo: "Non vi piegate" Tg Sicilia24 vi aspetta tutti i giorni alle 9:30, 10,30, 14:00, 15:00, 19:00, 00:00, 01:00 su Telecolor - Canale 11 #news #sicilia #sicilia24 #informazio - facebook.com Vai su Facebook

Cinque bottiglie di benzina davanti ad altrettanti esercizi commerciali e un bigliettino: nella borgata palermitana di #Sferracavallo l'incubo #racket. Nel tg delle 19,35 @TgrRai Vai su X

Le bottiglie con la benzina, il pizzino e la sfida al potere: cosa sta succedendo a Sferracavallo - Quello che gli investigatori stanno cercando di capire, però, è se sia anche una questione di potere e di controllo del territorio nell’ambito ... Secondo mondopalermo.it

Roma, sfida dei clan al Quarticciolo: bottiglie di pomodoro contro i poliziotti, tre feriti - Al Quarticciolo tornano protagonisti spacciatori, clan criminali e affiliati, che dai palazzi hanno ... Come scrive ilmessaggero.it

Bottiglie di benzina vicine al portone: Jesi, lo sfrattato voleva dare fuoco a tutto, è stato denunciato - JESI È stato denunciato per lesioni pluriaggravate e resistenza a pubblico ufficiale il 78enne protagonista della violenta escalation avvenuta venerdì mattina in via Gramsci. corriereadriatico.it scrive