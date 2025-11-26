Le azioni blue chip sono investimenti sicuri? A chi conviene sceglierle

Spesso quando si parla di azioni ricorre l’espressione blue chip. Ma cosa significa esattamente tale termine? Ebbene, le azioni blue chip sono quelle che vengono emesse da società consolidate e molto grandi, quelle che hanno una lunga storia e una reputazione solida. Quali sono dunque i vantaggi e rischi che comporta un investimento in tale prodotto e soprattutto come scegliere queste azioni oggi? Che significa il termine blue chip?. La parola blue chip proviene dal poker e indica le fiches alle quali si attribuisce il valore più alto. Quelle meno preziose sono invece le bianche, le rosse sono le intermedie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

