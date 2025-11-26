Le 10 migliori sequel di film di arti marziali di sempre
Il panorama delle sequels nel cinema, specialmente all’interno del genere delle arti marziali, presenta numerose eccezioni che smentiscono il solito pregiudizio di inferiorità rispetto all’originale. Alcune seconde e terze parti sono riuscite a mantenere o addirittura superare la qualità delle pellicole di partenza, offrendo agli appassionati sequenze di combattimento eccezionali e trame coinvolgenti. Film di grande successo sono stati capaci di elevare gli standard del genere, grazie a registi e attori che hanno saputo sfruttare al massimo le potenzialità delle proprie produzioni. Tra le figure più rappresentative di questa tendenza si trovano icone come Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen e Jimmy Wang Yu, autori di sequel che nel tempo sono diventati veri e propri punti di riferimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
