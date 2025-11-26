Lazio in piena emergenza a San Siro | Sarri senza regista Vecino favorito per guidare il centrocampo

La vittoria sul Lecce ha restituito ossigeno alla Lazio, ma l’avvicinamento alla sfida di sabato sera contro il Milan si presenta come un percorso a ostacoli. Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una serie di infortuni concentrati nel reparto più delicato: il centrocampo. A San Siro, i biancocelesti si presenteranno con gli uomini contati nel ruolo di regista, nodo cruciale del gioco dell’allenatore. 29 Novembre 2025 - 20:45 Serie A Giornata 13 AC Milan Lazio giorni ore minuti secondi Anteprima Partita Stadio Giuseppe Meazza Cataldi si ferma: lesione al polpaccio e circa venti giorni di stop. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lazio in piena emergenza a San Siro: Sarri senza regista, Vecino favorito per guidare il centrocampo

