Lazio attenta! Quel biancoceleste è finito nel mirino di alcuni club esteri! Le ultime

Lazio, nodo Basic: prestazioni in crescita e interessi dalla Germania e dalla Spagna. Cosa sta succedendo Toma Basic sta vivendo la fase più brillante della sua carriera alla Lazio. Reinserito in lista contro il Genoa al posto di Dele-Bashiru, il centrocampista croato ha conquistato la titolarità con prestazioni di alto livello: due assist contro Torino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

