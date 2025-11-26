Lazio attenta! Quel biancoceleste è finito nel mirino di alcuni club esteri! Le ultime
Lazio, nodo Basic: prestazioni in crescita e interessi dalla Germania e dalla Spagna. Cosa sta succedendo Toma Basic sta vivendo la fase più brillante della sua carriera alla Lazio. Reinserito in lista contro il Genoa al posto di Dele-Bashiru, il centrocampista croato ha conquistato la titolarità con prestazioni di alto livello: due assist contro Torino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
La #Lazio continua a stupire, ma deve stare attenta a tutte quelle voci di #mercato #Castellanos è un giocatore fondamentale ma non esente da offerte molto importanti all'estero Su di lui è spuntato fortemente l'interesse del #Villarreal. L'attaccante an - facebook.com Vai su Facebook
Mogol che racconta Battisti. Arte con la “A” maiuscola, che celebra l’Umanità e che aiuta. Una platea enorme che, alla presenza della Ministra per le Pari Opportunità e del Presidente della Regione Lazio, ha scelto di aiutare la Croce Rossa Italiana nella lotta Vai su X
Calciomercato Lazio, Martin o Parisi al posto di Tavares? L’ex tecnico biancoceleste non ha assolutamente dubbi - Calciomercato Lazio, Agostinelli si sofferma sulla situazione sulla fascia sinistra con Parisi e Martin candidati per il posto di Tavares Il tema del calciomercato della Lazio continua ad animare il d ... lazionews24.com scrive
Gila Lazio, il rinnovo è in fase di stallo: quella big di Serie A prepara l’assalto per gennaio. Le ultimissime sul difensore - Gila Lazio, l’Inter mette gli occhi sul difensore spagnolo: futuro in bilico tra rinnovo e mercato. Secondo calcionews24.com
Nuno Tavares lascia la Lazio? Si va verso questa direzione a gennaio per l’ex obiettivo della Juventus. La decisione del club biancoceleste per il terzino - La decisione di Lotito sul terzino Un feeling mai sbocciato, un equivoco tattico che rischia di r ... Riporta juventusnews24.com