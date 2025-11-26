Lazio ansia per Gila | il difensore a rischio per la sfida di campionato contro il Milan! Le ultime

Allarme Lazio! Gila infortunato: Sarri rischia di perderlo per il match con il Milan. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti Lazio, ansia per Mario Gila. Con Cataldi già indisponibile e Castellanos ancora alle prese con il recupero, la principale incognita in casa biancoceleste riguarda le condizioni del difensore spagnolo. Gila ha accusato un problema all’adduttore destro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

