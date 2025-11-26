L' avvocato della famiglia nel bosco | Rimetto il mandato I coniugi hanno rifiutato casa e progetto di ristrutturazione

L'avvocato della famiglia del bosco nel comune Chietino di Palmoli, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per "troppe pressanti ingerenze esterne". Le motivazioni dell'avvocato: "Troppe interferenze esterne"Il legale ha comunicato le sue motivazioni in una nota, con cui. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'avvocato della famiglia nel bosco: "Rimetto il mandato. I coniugi hanno rifiutato casa e progetto di ristrutturazione"

Scopri altri approfondimenti

L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. 'Purtroppo - scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato di - facebook.com Vai su Facebook

Avvocato famiglia del bosco, 'rimetto il mandato' - L’avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esternè. Scrive msn.com

L’avvocato Angelucci molla la famiglia nel bosco: «Rimetto il mandato» - In questi giorni doveva esser depositato il ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale ... Riporta msn.com

Famiglia nel bosco, l’avvocato rimette il mandato: “Troppe ingerenze” - “Mi sono visto costretto per le pressioni esterne su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che hanno incrinato il rapporto di fiducia” ... Riporta quotidiano.net