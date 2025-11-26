L’avvocato della famiglia nel bosco getta la spugna | Hanno rifiutato 3 case gratis e i lavori pagati

Non accenna a spegnersi l’eco mediatica delle vicende della cosiddetta famiglia del bosco, la famiglia anglo-australiana che vive nei boschi di Palmoli, in Abruzzo e che, in virtù di una contestata decisione del tribunale dei minori dell’Aquila, è stata divisa. Poco fa, Giovanni Angelucci, l’avvocato che difendeva Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha deciso di rimettere il mandato proprio nei giorni decisivi per presentare ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale sui tre figli della coppia. Nella nota con cui annuncia la sua decisione, il legale parla chiaro: “ Purtroppo ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’avvocato della famiglia nel bosco getta la spugna : “Hanno rifiutato 3 case gratis e i lavori pagati”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovanni Angelucci, l'avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, rinuncia alla difesa: "Hanno rifiutato tutte le proposte". Ora la famiglia nel bosco resta senza legale - facebook.com Vai su Facebook

Cosa penso della ‘famiglia nel bosco’ e perché sto dalla loro parte - Sto seguendo con un misto di apprensione e stupore la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ovvero la famiglia composta da due genitori e tre bambini che sarebbe ora sotto stretta ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Famiglia con tre figli vive nel bosco senza elettricità e con la scuola da casa. La Procura: «I bambini vanno allontanati» - Il caso è emerso il 23 settembre 2024, quando l’intera famiglia è stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco limitrofo all’abitazione. Secondo ilgazzettino.it

Nel casale isolato nel bosco spunta famiglia con 3 bimbi senza luce né acqua: “Preserviamo rapporto uomo natura” - Si tratta di una coppia di origine britannica che con i tre figlioletti tra i 6 e gli 8 anni ha deciso di stabilirsi nell’area del casolare, in un bosco del Vastese, in Abruzzo, piazzando anche alcune ... fanpage.it scrive