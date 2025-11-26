Il percorso legale della coppia Trevallion-Birmingham si interrompe alla vigilia di un passaggio decisivo. L’avvocato Giovanni Angelucci, incaricato di preparare il reclamo contro la sospensione della potestà genitoriale, ha scelto di rinunciare all’incarico, una decisione maturata – spiega – «dopo attenta riflessione» e determinata da « troppe pressanti ingerenze esterne». L’avvocato rinuncia al caso. In una nota, il legale sottolinea di aver preso una decisione dolorosa ma inevitabile: «Purtroppo – scrive –, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’avvocato Angelucci lascia la difesa della “famiglia del bosco”: «Troppe pressanti le ingerenze esterne»