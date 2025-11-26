Lavoro per le donne vittime di violenza presentato progetto Rinascita

Un patto di responsabilità, un’alleanza tra imprese, istituzioni, associazioni e società civile, uno strumento che vuole trasformare la fragilità in autonomia. È questo lo spirito di “Rinascita Donna”, il progetto promosso da Conflavoro e presentato ad Agrigento dal vicepresidente nazionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Una panchina rossa nel cortile del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, simbolo di memoria e impegno contro la violenza sulle donne. Il Ministro Marina Calderone: «Il lavoro non è la risposta a tutto, ma è uno dei confini più chiari tra dipendenza e li - facebook.com Vai su Facebook

Blog | Violenza sulle donne nei luoghi di lavoro: come reagire al mobbing e al bossing - Alley Oop alleyoop.ilsole24ore.com/2025/11/25/vio… Vai su X

Lavoro per le donne vittime di violenza, presentato progetto “Rinascita” - Il vicepresidente di Conflavoro Giuseppe Pullara: "Strumenti normativi, formativi e contributivi per le imprese" ... Lo riporta agrigentonotizie.it

Abi-sindacati, supporto e misure contro la violenza sulle donne - Supporto e inserimento al lavoro delle donne vittime di violenza o dei loro figli in caso di femminicidio, sospensione dei mutui e politiche di smart working. Come scrive ansa.it

Violenza su donne, Consulenti lavoro: impegno con Fond. Doppia Difesa, ecco opuscolo informativo con misure per aiuto - Una battaglia sociale, culturale e valoriale che i Consulenti del lavoro conducono attraverso l'intesa siglata con la 'Fondazi ... msn.com scrive