Lavoro in nero e contraffazione Scoperto laboratorio irregolare
Un’operazione di controllo contro il lavoro nero ha portato i finanzieri del comando provinciale di Bergamo a scoprire un laboratorio tessile irregolare a Romano di Lombardia. All’interno dell’opificio, gestito da una donna di nazionalità cinese, lavoravano cinque connazionali privi di documenti impegnati nella confezione di abiti destinati, secondo le prime ricostruzioni, a noti marchi dell’ alta moda. L’intervento, condotto dalle Fiamme gialle della compagnia di Treviglio, è avvenuto nell’ambito di un’attività di monitoraggio delle realtà produttive considerate a rischio di irregolarità. Durante l’ispezione, i militari hanno individuato la titolare e vari operai intenti a lavorare in condizioni non conformi alla normativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
