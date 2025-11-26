Lavori tra Casalgrande e Sassuolo due giorni di chiusura per gli svincoli

A Sassuolo, lungo strada provinciale 467 di Scandiano, saranno eseguiti sabato 29 novembre e sabato 6 dicembre dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale all’altezza dello svincolo in uscita lato destro, in direzione Casalgrande – Sassuolo fino alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

E' stata emessa ordinanza di modifica temporanea alla circolazione per lavori di allacciamento alla rete fognaria pubblica in via Canale a Villalunga di #casalgrande, da domani, mercoledì 4 dicembre sino al 6 di dicembre dalle 8 alle 19. A questo link tutti i - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo, manutenzioni alla strada provinciale 467: svincoli chiusi il 29 novembre e il 6 dicembre - A Sassuolo, lungo strada provinciale 467 di Scandiano, saranno eseguiti sabato 29 novembre e sabato 6 dicembre dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale ... Scrive sassuolo2000.it

Lavori di bonifica ambientale sul tratto ‘nord’ del Rio Medici a Casalgrande - Sono ufficialmente iniziati i lavori di bonifica ambientale del Rio Medici, nel tratto che inizia da via Statale e si estende in direzione nord . Secondo sassuolo2000.it

Ponte della Veggia:: "I tempi sono rispettati" - Due settimane dopo la chiusura del ponte della Veggia, il primo bilancio tracciato dalle amministrazioni ... Riporta ilrestodelcarlino.it