Ordinanze e indicazioni sulla viabilità alternativa pubblicate, imprese pronte, ancora cantieri in centro. Stavolta sono per un massiccio giro di asfaltatura, che, da oggi alla prima settimana di dicembre, interesserà l’ultima propaggine fra piazza Garibaldi e piazza Cavour, via Manzoni e via Mazzini. Tutto nel cuore del vecchio nucleo. Le opere sono da tempo calendarizzate, avranno breve durata ma sono, si precisa, "non differibili". Le imprese incaricate hanno già provveduto alla posa della segnaletica, le variazioni alla circolazione sono in ordinanza e rilanciate in queste ore sul sito comunale: da oggi e sino a lunedì primo dicembre divieto di transito e sosta con rimozione forzata all’incrocio di piazza Garibaldi e via Cavour, in via Manzoni e a seguire in via Mazzini, con eccezione dei residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori in vista nel centro storico. Rivoluzione viabilità, traffico in tilt