Lavori di manutenzione all' Ospedale di Vignola un pacchetto da oltre un milione di euro

26 nov 2025

L’Ospedale di Vignola avvia un piano di lavori per migliorare gli spazi in termini di sicurezza, accessibilità e fruibilità, per renderli più accoglienti e adeguati alle mutate esigenze sia dei professionisti che dei pazienti.Sono pari a oltre un milione di euro le risorse messe in campo per gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

