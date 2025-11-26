Lavori di manutenzione all' Ospedale di Vignola un pacchetto da oltre un milione di euro
L’Ospedale di Vignola avvia un piano di lavori per migliorare gli spazi in termini di sicurezza, accessibilità e fruibilità, per renderli più accoglienti e adeguati alle mutate esigenze sia dei professionisti che dei pazienti.Sono pari a oltre un milione di euro le risorse messe in campo per gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
#CAGLIARI: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DI VIA DEI SALINIERI Intervento programmato per domani dalle 8 alle 17 Interessati La Palma, Quartiere del Sole, S.Bartolomeo, S.Elia e Poetto. @Comune_Cagliari Vai su X
#CAGLIARI: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA DI VIA DEI SALINIERI Intervento programmato per domani dalle 8 alle 17 Interessati La Palma, Quartiere del Sole, S.Bartolomeo, S.Elia e Poetto Per domani, mercoledì 26 novembre 2025 i tecnici - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di Vignola, la nuova Direttrice è Lucia Pederzini - Dallo scorso 13 novembre la dottoressa Lucia Pederzini ha assunto l’incarico di Responsabile della Direzione O ... Segnala sassuolo2000.it