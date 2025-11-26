Lavori al Ponte Nuovo dibattito in Consiglio
Lunedì si è tenuto il consiglio comunale, con tanti punti all’ordine del giorno. Al centro della seduta, due delibere presentate dall’assessora al bilancio Gaiani (foto), riguardanti la variazione al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione e l’ estinzione anticipata di parte del mutuo contratto dall’amministrazione per l’acquisto di una parte del complesso scolastico di Corporeno. Entrambe le delibere sono passate a maggioranza. La prima, in particolare, è stata votata dopo un acceso confronto riguardante, in particolare, una quota di circa 15.000 euro che verrà utilizzata per potenziare la comunicazione del Comune, allo scopo di informare la cittadinanza di tutto ciò che ruoterà attorno al cantiere del Ponte Nuovo, che partirà il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
