Lavoratori e lavoratrici dell’ispettorato davanti al palazzo del governo

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO Anche a Grosseto lavoratori e lavoratrici Inl hanno partecipato alla mobilitazione nazionale indetta da Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi per rivendicare il rafforzamento dellIspettorato Nazionale del Lavoro. I dipendenti dell’ente sono scesi in piazza davanti alla Prefettura per chiedere interventi concreti sul Decreto Legge sulla sicurezza sul lavoro, attualmente in fase di conversione. "Al centro delle rivendicazioni la necessità di rendere l’Inl più attrattivo e funzionante, attraverso misure che consentano all’istituto di utilizzare una quota dell’avanzo di bilancio per il personale, introducendo forme di welfare aziendale e un sistema indennitario, a partire dall’indennità ispettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavoratori e lavoratrici dell8217ispettorato davanti al palazzo del governo

© Lanazione.it - Lavoratori e lavoratrici dell’ispettorato davanti al palazzo del governo

News recenti che potrebbero piacerti

lavoratori lavoratrici dell8217ispettorato davantiLavoratori e lavoratrici dell’ispettorato davanti al palazzo del governo - GROSSETO Anche a Grosseto lavoratori e lavoratrici Inl hanno partecipato alla mobilitazione nazionale indetta da Fp Cgil, Uil Pa e ... Scrive lanazione.it

lavoratori lavoratrici dell8217ispettorato davantiManifestazione nazionale: anche a Grosseto lavoratori dell’Ispettorato davanti alla Prefettura - Manifestazione di Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi Grosseto davanti alla Prefettura per la situazione dell'ispettorato del lavoro ... msn.com scrive

lavoratori lavoratrici dell8217ispettorato davantiGli ispettori del lavoro scendono in piazza e incontrano il prefetto - A Grosseto i lavoratori e le lavoratrici dell' Ispettorato nazionale del lavoro sono scesi in piazza davanti alla prefettura per partecipare alla mobilitazione nazionale indetta da Fp Cgil, Uil Pa e U ... Segnala corrieredimaremma.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Lavoratrici Dell8217ispettorato Davanti