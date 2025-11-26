Lavoratori e lavoratrici dell’ispettorato davanti al palazzo del governo

GROSSETO Anche a Grosseto lavoratori e lavoratrici Inl hanno partecipato alla mobilitazione nazionale indetta da Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi per rivendicare il rafforzamento dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro. I dipendenti dell’ente sono scesi in piazza davanti alla Prefettura per chiedere interventi concreti sul Decreto Legge sulla sicurezza sul lavoro, attualmente in fase di conversione. "Al centro delle rivendicazioni la necessità di rendere l’Inl più attrattivo e funzionante, attraverso misure che consentano all’istituto di utilizzare una quota dell’avanzo di bilancio per il personale, introducendo forme di welfare aziendale e un sistema indennitario, a partire dall’indennità ispettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavoratori e lavoratrici dell’ispettorato davanti al palazzo del governo

