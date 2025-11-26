Francesca Campioli presenta il suo Libro a Roma giovedì 4 dicembre alle ore 18.00 presso la Libreria Mondadori in piazza Cola di Rienzo. L’autrice Francesca Campioli presenta “A Parigi con stile. nei luoghi di Coco Chanel”. Un viaggio nel mito della creatività femminile. Ne parlerà con la giornalista e conduttrice rai Serena Bortone. Non una semplice presentazione editoriale, ma un incontro che diventa un viaggio: un percorso sensoriale e narrativo nell’universo di Gabrielle “Coco” Chanel – la donna che ha rivoluzionato la moda, liberato il corpo femminile e trasformato Parigi nel centro della sua vita creativa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

