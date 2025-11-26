Lautaro Inter pronta la sfida a Julian Alvarez | Chivu attenda questa risposta
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è uno dei protagonisti più attesi nella sfida di Champions League contro l’ Atletico Madrid. Dopo la sconfitta nel derby, dove l’ Inter ha creato di più e giocato meglio ma non è riuscita a portare a casa il risultato, l’attaccante argentino dovrà reagire con forza e determinazione. La squadra di Cristian Chivu è chiamata a rialzarsi subito, e Lautaro, come leader offensivo, sarà fondamentale per dare una scossa alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Intervistato da Prime Video, l'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, #Lautaro al veleno: "Prima dicevano che non segnavo in #ChampionsLeague, ora il contrario" Vai su X
Inter, Lautaro Martinez: "Col Milan meritavamo qualcosa di più" - 00 l'Inter affronta l'Atletico Madrid in trasferta nelle quinta partita della League Phase di Champions League. Come scrive milannews.it
Lautaro: “Voltato subito pagina, pronti per l’Atletico. Sorridere? Lascio tutto sul campo” - Intervistato da Prime Video, l'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico ... Scrive msn.com
Inter, Lautaro Martinez: “Ci sta mancando qualcosa che ancora non abbiamo trovato” - Le parole di Lautaro Martinez nella conferenza stampa verso Atletico Madrid- Secondo gianlucadimarzio.com