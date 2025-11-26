Lautaro Inter pronta la sfida a Julian Alvarez | Chivu attenda questa risposta

26 nov 2025

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è uno dei protagonisti più attesi nella sfida di Champions League contro l’ Atletico Madrid. Dopo la sconfitta nel derby, dove l’ Inter ha creato di più e giocato meglio ma non è riuscita a portare a casa il risultato, l’attaccante argentino dovrà reagire con forza e determinazione. La squadra di Cristian Chivu è chiamata a rialzarsi subito, e Lautaro, come leader offensivo, sarà fondamentale per dare una scossa alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

