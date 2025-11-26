Laura Pausini – Ph Virgiinia Bettoja MILANO – Laura Pausini: la corsa verso il grande ritorno live prosegue con l’annuncio di nuove date. L’attesissimo live IO CANTO YO CANTO WORLD TOUR 20262027, la sua undicesima tournée mondiale, farà tappa anche al Pala Unical di Mantova l’1 ottobre 2026, e in due nuovi stadi: Lignano Sabbiadoro e Pescara, rispettivamente il 2 giugno e il 26 giugno 2027. Svelata anche la data dello show di Londra, che ospiterà l’Artista italiana più premiata al mondo il prossimo 28 ottobre 2027, sul prestigioso palco della Royal Albert Hall. Il debutto di questa nuova grande maratona dal vivo è previsto a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Laura Pausini annuncia due nuove date per il tour estivo 2027