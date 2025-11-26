Laufey la cantautrice che fa amare il jazz alla Gen Z in concerto alla ChorusLife Arena
Bergamo. L’11 marzo 2026 Laufey suonerà alla ChorusLife Arena di Bergamo con “An Evening With Laufey ”. Si tratta dell’unica data italiana del tour. L’artista che ha stregato la Gen Z torna sul palco per il suo appuntamento più sincero: uno spettacolo che parla d’amore, tempo e identità. Laufey ha conquistato un’intera generazione con le sue canzoni virtuosistiche sull’amore e sulla scoperta di sé, dando forma a una personale visione del pop intriso di jazz e musica classica. Dopo essere diventata la più giovane vincitrice nella storia dei GRAMMY Awards per la categoria Best Traditional Pop Vocal Album (grazie a Bewitched ), la compositrice, cantante, produttrice e polistrumentista islandese-cinese si sente più libera che mai di, come lei stessa dice, “lasciare vagare il cuore”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
