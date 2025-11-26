L’Atletico Madrid perderà la propria identità dopo essere diventato yankee? No come non l’ha persa il Liverpool

Apollo ha acquistato il 57% dell’Atletico Madrid. E in Spagna si è aperto il dibattito su come il calcio globale possa influenzare l’identità dei club. Riporta El Pais: “Per Marian Otamendi, amministratrice delegata di World Football Summit, ciò che può minacciare una squadra non è la proprietà in sé, ma la cattiva gestione, e questo non dipende dall’origine o dalla dimensione del proprietario”. Atletico Madrid comprato da Apollo. Racconta il quotidiano spagnolo: “Appena è stata annunciata l’acquisizione del 57% dell’Atletico Madrid da parte di Apollo Sports Capital, i social network si sono infiammati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

