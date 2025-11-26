Latitante si sposa e torna in Italia | arrestato e rinchiuso in carcere
I carabinieri di Gavardo, comune in provincia di Brescia, in Lombardia, hanno arrestato un cittadino pakistano di 39 anni. L'uomo, latitante, era destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia per droga. Il 39enne -. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
