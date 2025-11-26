Latina nuovi rinforzi per l’Arma | 33 militari assegnati al Comando Provinciale
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nella giornata di ieri il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha accolto 19 militari di recente assegnazione: 4 Marescialli e 15 tra Appuntati e Carabinieri. Un potenziamento dell’organico per la sicurezza della comunità. I nuovi arrivati andranno a rafforzare la struttura del Comando Provinciale, contribuendo alle attività quotidiane rivolte alla tutela dei cittadini e alla sicurezza dei territori. Saranno impegnati in servizi di prossimità e supporto operativo, integrandosi con il personale già in forza ai vari reparti. Angelillo: “Un contributo qualificato per migliorare efficienza e sicurezza”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Provincia di Latina – Cerimonia di consegna dei nuovi gradi al Corpo di Polizia Provinciale. Si è svolta questa mattina, presso la sede decentrata di Formia, la cerimonia ufficiale di consegna dei nuovi gradi al personale del Corpo di Polizia Provinciale di Latin - facebook.com Vai su Facebook
West Nile, allarme a Latina: due nuovi casi sospetti e due pazienti ricoverati. «Verifiche in corso su animali» - I casi «sono in fase si accertamento» dopo che ieri, sempre nella città laziale, erano stati confermati i ... Segnala ilmessaggero.it