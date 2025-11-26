ABBONATI A DAYITALIANEWS Nella giornata di ieri il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha accolto 19 militari di recente assegnazione: 4 Marescialli e 15 tra Appuntati e Carabinieri. Un potenziamento dell’organico per la sicurezza della comunità. I nuovi arrivati andranno a rafforzare la struttura del Comando Provinciale, contribuendo alle attività quotidiane rivolte alla tutela dei cittadini e alla sicurezza dei territori. Saranno impegnati in servizi di prossimità e supporto operativo, integrandosi con il personale già in forza ai vari reparti. Angelillo: “Un contributo qualificato per migliorare efficienza e sicurezza”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Latina, nuovi rinforzi per l’Arma: 33 militari assegnati al Comando Provinciale