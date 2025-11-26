Al centro di Last Straw la giovane Nancy, cameriera e manager del diner di famiglia, che si ritrova assediata da alcuni individui mascherati in una notte che non dimenticherà. Su Rai4 e RaiPlay. Nancy Osborn, giovane manager del Fat Bottom Bistro - il diner di proprietà del padre, sperduto in un remoto angolo d'America - all'inizio del film scopre di essere rimasta incinta, lei stessa non sa da chi. Ma non è la sola sorpresa con cui si troverà ad avere a che fare la malcapitata protagonista di Last Straw, lasciata dal genitore, in trasferta fuori città, a prendersi cura personalmente del locale durante la sua assenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Last Straw, recensione: la violenza dietro il bancone in un home invasion sui generis