L' associazione ligure La Pulce nell' Orecchio promuove un premio in memoria di Alex Marangon

La Pulce nell'Orecchio, associazione ligure che si occupa di sensibilizzazione e divulgazione sul fenomeno settario, manipolazione mentale e violenza psicologica in Italia, promuove un premio nazionale in memoria di Alex Marangon insieme alla famiglia del ragazzo. Parliamo del giovane veneto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

