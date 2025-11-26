L' assessore Martelli sul palazzetto in via Dalla Chiesa replica a Sola M5s | Presto sarà fruibile basta polemiche sterili

26 nov 2025

L'assessore comunale Patrizia Martelli ha voluto replicare al consigliere del M5s Paolo Sola in merito alla questione dell'apertura del nuovo palazzetto dello sport a Zanni, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sola infatti aveva parlato di un taglio del nastro fittizio da parte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - L'assessore Martelli sul palazzetto in via Dalla Chiesa replica a Sola (M5s): "Presto sarà fruibile, basta polemiche sterili"

