L' assessore Martelli sul palazzetto in via Dalla Chiesa replica a Sola M5s | Presto sarà fruibile basta polemiche sterili
L'assessore comunale Patrizia Martelli ha voluto replicare al consigliere del M5s Paolo Sola in merito alla questione dell'apertura del nuovo palazzetto dello sport a Zanni, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sola infatti aveva parlato di un taglio del nastro fittizio da parte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Non sono slogan – ha affermato l’Assessore – ma le condizioni necessarie per una città che vuole crescere senza perdere sé stessa, che vuole diventare più giusta e capace di affrontare i cambiamenti demografici, ambientali ed economici senza lasciare ind - facebook.com Vai su Facebook
L'assessore Martelli sul palazzetto in via Dalla Chiesa replica a Sola (M5s): "Presto sarà fruibile, basta polemiche sterili" - L'assessore Patrizia Martelli replica alle dichiarazioni del consigliere del M5s Paolo Sola, in merito all'apertura del nuovo palazzetto dello sport a Zanni ... Si legge su ilpescara.it
Dichiarazione dell’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli sul palazzetto di via Carlo Alberto dalla Chiesa - Dichiarazione dell’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli sul palazzetto di via Carlo Alberto dalla Chiesa “Una volta ultimati i lavori di riqualificazione dell’ex bocciodromo di Zanni, volut ... abruzzonews24.com scrive