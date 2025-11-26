L’assessora milanese Censi in bici sulla ciclabile di Buenos Aires ma sui social il video è un boomerang di critiche | Quella pista è una stupidaggine
Milano, 26 novembre 2025 – Ha inforcato la bicicletta del Bike Mi di primo mattino e, per celebrare il primo dei tre giorni dedicati al Forum sulla Mobilità (a Palazzo Reale dal 26 al 28 novembre), ha iniziato a pedalare lungo la ciclabile di corso Buenos Aires fino a Porta Venezia. L’assessora alla Mobilità Arianna Censi ci ha messo, come si suol dire, la faccia questa mattina. Ripresa da una telecamera, il video – un reel di un minuto secco – con l’assessora sorridente è finito sui social ridando così fuoco alle polveri del dibattito sulla utilità della ciclabile che sulla direttrice di viale Monza, e attraverso appunto Buenos Aires, permette di raggiungere al riparo da moto, auto e furgoni l’isola pedonale di piazza San Babila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
