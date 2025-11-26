Lascia il fidanzato reale e sposa ChatGPT | la storia surreale di un matrimonio virtuale in Giappone
In Giappone, una donna di 32 anni ha sposato la sua intelligenza artificiale. Non è una metafora, non è un esperimento artistico: è un matrimonio vero, o quantomeno vissuto come tale dalla protagonista, che ha indossato occhiali per la realtà aumentata per scambiare le fedi con il suo partner digitale durante una cerimonia nuziale virtuale. Una storia che sembra uscita da un episodio di Black Mirror, ma che invece appartiene al 2025 e solleva domande profonde sul futuro delle relazioni umane, sulla solitudine moderna e sul confine sempre più sfumato tra reale e virtuale. La donna, che utilizza lo pseudonimo Kano per proteggere la propria identità, ha iniziato a interagire con ChatGPT dopo aver chiuso un fidanzamento durato tre anni con un uomo reale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Lascia il fidanzato e sposa un chatbot creato con ChatGpt. «Cercavo solo qualcuno che mi ascoltasse» - Durante le nozze, gli invitati hanno assistito ai messaggi del «marito virtuale», proiettati su uno schermo. Secondo msn.com