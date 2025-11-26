L’arte in campo Una Trappola su cui riflettere

Un 25 Novembre dedicato all’arte e alla consapevolezza: doppio appuntamento a Lesmo con lo scultore Carlo Guzzi che per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne, ha donato al borgo “ Intrappola. Immobili orizzonti “. Un’opera "pensata per noi", dice la sindaca Sara Dossola. Ieri mattina l’artista ha incontrato i ragazzi delle medie, a scuola, ieri sera il pubblico in sala consiliare per l’inaugurazione. Sono stati momenti di riflessione profonda. Realizzata in ferro cotto bianco, legno e filo rosso, l’installazione "è fatta di 21 figure sospese tra assenza e presenza, evoca i legami, le ferite e la resilienza femminile", spiega l’artista, che invita chi la guarda a cambiare prospettiva: "La donna viene mostrata con tutta la sua capacità di rinascere, nella speranza che le differenze possano diventare un luogo fertile in cui coltivare l’arte dei rapporti e del dialogo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

