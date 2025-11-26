L' arte del riuso protagonista della nuova mostra del maestro giocattolaio Roberto Papetti
Fino al 6 gennaio 2026 a Roncofreddo, nella Biblioteca Carnacini di via da Vernano, rimane visitabile la mostra “Gioclette – Prove di costruzione di giocattoli da pezzi di bicicletta” del maestro giocattolaio Roberto Papetti. L'artista è molto più di un educatore: è un poeta del gioco, un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
