L' arte del riuso protagonista della nuova mostra del maestro giocattolaio Roberto Papetti

Fino al 6 gennaio 2026 a Roncofreddo, nella Biblioteca Carnacini di via da Vernano, rimane visitabile la mostra “Gioclette – Prove di costruzione di giocattoli da pezzi di bicicletta” del maestro giocattolaio Roberto Papetti. L'artista è molto più di un educatore: è un poeta del gioco, un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

