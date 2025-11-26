L’arte contro l’oblio | 70 scatti al Centro Pecci per ricordare le vittime di femminicidio

PRATO – Al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci ha aperto i battenti un progetto potente e necessario Vorrei che voi mi vedeste. La mostra, visitabile fino all’11 gennaio, è un viaggio nella memoria delle 70 donne uccise in Toscana negli ultimi dieci anni. L’obiettivo è nobile: strappare queste vite alla freddezza della cronaca nera per restituire loro dignità e identità. All’inaugurazione era presente l’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti. “Questa installazione ci costringe a guardare oltre il numero e la tragedia”, ha commentato. Al Pecci non si celebra la morte, ma la vita che queste donne stavano vivendo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it