L’architettura del tessuto | la rinascita scultorea della tecnica moda plissé

La moda, quando raggiunge il suo apice concettuale, smette di essere semplice ornamento e diventa linguaggio, pensiero in movimento, ed il tessuto gioca il ruolo di architetto naturalmente. In un panorama che premia la sostanza ed il lusso misurato, l'antica tecnica moda plissé riemerge dal passato, non come vezzo nostalgico, ma come struttura portante e rivoluzionaria dell'abito. È una dichiarazione di eleganza che nasce dal rispetto dell'intelligenza sartoriale, un'estetica di potere che parla in silenzio, costruita sull'ingegneria del taglio e sulla consapevolezza del valore.