L’appello di Massimiliano Guzzini Recanatese dobbiamo colorare lo stadio di giallorosso

La ripresa degli allenamenti, da qualche settimana, è sempre caratterizzata dall’apprensione per le condizioni degli infortunati. Stavolta i malgraditi riflettori erano puntati sul portiere, classe 2007, Edoardo Zagaglia che, proprio durante il riscaldamento pre-partita a Senigallia, ha dovuto dare forfait per un problema alla schiena, sostituito poi dal coetaneo Fioravanti. L’estremo difensore, scuola Sambenedettese, sembrerebbe non accusare nessuna lesione e quindi si tratta di una "semplice" infiammazione del nervo sciatico che non dovrebbe compromettere la presenza per il derby contro la Maceratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Recanatese: svolta decisiva con l'intervento di Massimiliano Guzzini - In questa continua alternanza di notizie, o meglio di indiscrezioni, tra speranze e disillusioni, stando ai soliti bene informati la svolta per la Recanatese, auspicata ma improvvisa, potrebbe essere ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Recanatese, altri cambi: Massimiliano Guzzini nuovo presidente della società giallorossa - Domani si gioca ( al Tubaldi contro il fanalino di coda Castelfidardo) ma in casa giallorossa le questioni aperte sono tante. Come scrive corriereadriatico.it

