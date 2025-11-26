L’Antitrust indaga il colosso Meta per abuso di posizione dominante Gasparri | Finalmente qualcosa si muove
L’Antistrust ha aperto un procedimento cautelare contro il colosso tech Meta per abuso di posizione dominante. Secondo l’Autorità, come si legge in una nota, “le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp business solution Terms, introdotte il 15 ottobre scorso e l’inclusione di nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta Ai nell’app di messaggistica, possono limitare produzione, sbocchi o sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di Ai chatbot”. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ampliato il procedimento istruttorio intrapreso nei confronti di Meta platforms, Meta platforms Ireland, Whatsapp Ireland e Facebook Italy sulle condizioni contrattuali Whatsapp business solution. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Antitrust, Meta assolta negli Usa mentre l’UE indaga il cloud: due modelli opposti ift.tt/UOlrW75 via #agendadigitale_eu Vai su X
Nonostante le pressioni dell’amministrazione Usa targata Donald Trump, l’Unione europea infligge un nuovo colpo alle Big Tech a stelle e strisce. A finire sotto la lente di Bruxelles è ancora una volta Google, multata di recente dall’Antitrust europea per l’imper - facebook.com Vai su Facebook