L’Antistrust ha aperto un procedimento cautelare contro il colosso tech Meta per abuso di posizione dominante. Secondo l’Autorità, come si legge in una nota, “le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp business solution Terms, introdotte il 15 ottobre scorso e l’inclusione di nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta Ai nell’app di messaggistica, possono limitare produzione, sbocchi o sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di Ai chatbot”. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ampliato il procedimento istruttorio intrapreso nei confronti di Meta platforms, Meta platforms Ireland, Whatsapp Ireland e Facebook Italy sulle condizioni contrattuali Whatsapp business solution. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'Antitrust indaga il colosso Meta per abuso di posizione dominante. Gasparri: "Finalmente qualcosa si muove"