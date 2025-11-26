L' Antitrust contro Meta aperto un procedimento cautelare per abuso di posizione dominante
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato contesta le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp, che impediranno agli utenti di usare sulla piattaforma chatbot diversi da Meta AI. Prima era possibile consultare anche AI concorrenti. 🔗 Leggi su Wired.it
Si amplia l'istruttoria avviata dall'Antitrust su Meta.
Ulteriore procedimento dell' #Antitrust contro #Meta per abuso di posizione dominante. Riguarda nuove condizioni contrattuali di WhatsApp Business che escludono dalla piattaforma di messaggistica le imprese concorrenti nel mercato dei servizi di #Intellig
Antitrust contro Meta, "Abuso di posizione dominante" - Procedimento cautelare dell'Antitrust nei confronti di Meta, accusata di abuso di posizione dominante.
WhatsApp nel mirino dell'Antitrust, abuso di posizione dominante da parte di Meta - L'Antitrust ha avviato un procedimento contro Meta, accusata di abuso di posizione dominante per aver introdotto Meta AI in WhatsApp
Antitrust apre procedimento per abuso posizione dominante di Meta - Secondo l'Autorità le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp business solution Terms e l'integrazione di nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta AI in WhatsApp, possono limitare produ