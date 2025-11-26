L' Antitrust contro Meta aperto un procedimento cautelare per abuso di posizione dominante

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato contesta le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp, che impediranno agli utenti di usare sulla piattaforma chatbot diversi da Meta AI. Prima era possibile consultare anche AI concorrenti. 🔗 Leggi su Wired.it

l antitrust contro meta aperto un procedimento cautelare per abuso di posizione dominante

