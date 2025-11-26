Il desiderio di mangiarsi un gelato sul divano, la paura e il rimpianto di non essere stata una buona madre (l'una e l'altro per fortuna dissipati dal ritrovato rapporto col figlio), i rimproveri affettuosi alla nipote perché studiasse e superasse gli esami, il rimbrotto all'amica Iva Zanicchi ("tagliati quei capelli, che ormai sei vecchia."). La timidezza che ammetteva pubblicamente di avere fin da quand’era ragazza. I retroscena su Ornella Vanoni – il dietro le quinte della cantante – ci restituiscono l'immagine di una donna che pur baciata dal talento e dalla fama, provava sentimenti d'inadeguatezza e fragilità come capita a tutti noi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’antidiva diva dietro le quinte