L’antico rito di Olimpia è compiuto | accesa la Fiamma Olimpica Il viaggio verso Milano-Cortina 2026 ha inizio video
Con l’accensione a Olimpia della Fiamma Olimpica è stata ufficialmente aperta la stagione dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, la cui cerimonia inaugurale avverrà il 6 febbraio. In questo tempo la fiamma compirà il suo cammino verso l’Italia: fino al 4 dicembre attraverserà la Grecia per arrivare ad Atene; poi, con la Cerimonia di consegna allo Stadio Panatenaico, passerà alla delegazione del Comitato organizzatore di Milano Cortina che la porterà il giorno stesso in Italia. Il viaggio della Fiamma Olimpica verso l’Italia. La Fiaccola arriverà a Roma nel tardo pomeriggio del 4 dicembre e, due giorni dopo, prenderà il via un viaggio di 63 giorni, con 60 tappe lungo 12. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
