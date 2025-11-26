Lanterns prime immagini svelano dettagli chiave e confermano il popolare Green Lantern

le novità dell'universo dc: supergirl e lanterns in arrivo. Le recenti strategie degli studi DC puntano a espandere e rinvigorire il proprio universo cinematografico e televisivo con nuovi progetti in fase di sviluppo. Tra questi, le produzioni di maggior rilievo sono Supergirl e Lanterns. La presentazione ufficiale di quest'ultima ha suscitato grande interesse, in particolare per le prime immagini mostrate al pubblico durante un evento tenuto in Brasile. In questo articolo, si analizzeranno i dettagli rivelati, i personaggi coinvolti e le aspettative che circondano questa nuova serie televisiva.

Lanterns, svelato il look dei protagonisti DCU nelle nuove immagini della serie - Finora abbiamo visto solo una foto promozionale ufficiale di Lanterns, che ci ha dato un primo assaggio di Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni dei protagonisti Hal Jordan e John Stewart nella nuova