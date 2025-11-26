Lanterns | le prime immagini rivelano dettagli chiave e confermano un Green Lantern molto amato

Con Superman ormai alle spalle, i prossimi progetti in programma per l'universo cinematografico e televisivo dei DC studios sono Supergirl e Lanterns. Oggi è stata la prima volta che la serie sulle Lanterne Verdi è stata effettivamente mostrata al pubblico con dellle immagini. HBO Max ha tenuto oggi il suo evento di presentazione a San Paolo, in Brasile, e il pubblico presente ha potuto vedere le prime immagini della nuova serie. Non solo abbiamo ottenuto alcuni dettagli chiave sulla trama, ma è stato anche confermato che un personaggio dal mondo di Green Lantern molto amato da tempo fa già parte di questo mondo, e non potremmo essere più entusiasti.

Lanterns, svelato il look dei protagonisti DCU nelle nuove immagini della serie - Finora abbiamo visto solo una foto promozionale ufficiale di Lanterns, che ci ha dato un primo assaggio di Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni dei protagonisti Hal Jordan e John Stewart nella nuova