L' anorak stile Napapijri è tornato E si porta così

T ra i ritorni in sordina dell’inverno 2025, è tempo di rispolverare la giacca anorak. Tecnica per definizione, nata per proteggere dal vento e dalla pioggi a, oggi torna a essere un capospalla manifesto del guardaroba urbano. Impossibile non notarla: si infila dalla testa come un pullover ma è realizzata in nylon e affini, ha spesso una mezza zip frontale e un grande tascone centrale. Tinta unita o color-block, con cappuccio o senza: dettagli funzionali che spiegano perché, per anni, l’abbiamo vista soprattutto in contesti sportivi o outdoor. Eleganza avvolgente: i cappotti che definiscono l’inverno 2025 X Leggi anche › Addio sciarpa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'anorak stile Napapijri è tornato. E si porta così

