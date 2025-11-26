L' annuncio di Matteo Salvini | sulla Corda Molle si pagherà il pedaggio
Non si placano le polemiche sul futuro pedaggio della Corda Molle. Innescate stavolta dalle dichiarazioni del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto sul palco della festa nazionale della Lega Lombarda in programma quest'anno a Castelcovati: Salvini di fatto ha ribadito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Approfondisci con queste news
Nella giornata di lunedì l’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla fine del vertice sulla sicurezza e sull’ordine pubblico a Palazzo Regio a Cagliari. Si è deciso di prorogare la zona rossa in piazza del Carmine e di estendere perimetro con contr - facebook.com Vai su Facebook
L'annuncio di Matteo Salvini: sulla Corda Molle si pagherà il pedaggio - Innescate stavolta dalle dichiarazioni del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto sul palco della festa naz ... Segnala bresciatoday.it
Corda Molle, Salvini: «Governo può dimezzare il pedaggio ai residenti» - Il ministro delle Infrastrutture oggi a Castelcovati: «Il costo dell’operazione è di circa 3 milioni di euro: per la gratuità totale della tratta Provincia e Comuni devono sborsare 1,5 milioni» ... Come scrive giornaledibrescia.it
Corda Molle: «Salvini scarica sui territori la questione pedaggio» - Fabrizio Benzoni (azione) ed Emilio Del Bono (Pd) rimarcano come il pedaggio sul raccordo fosse già previsto in una nota ministeriale dell’11 agosto 2005, firmata dall’allora ministro Pietro Lunardi. Da quibrescia.it