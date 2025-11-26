L’ANFor sez di Benevento celebra la ‘Festa degli Alberi’ | arbusti in tre scuole della Valle Vitulanese

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ANFor, l’Associazione Nazionale Forestale sezione di Benevento, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale ‘Padre Isaia Columbro da Foglianise’, nella mattinata del 27 novembre celebrerà la Festa degli Alberi presso i plessi scolastici dei Comuni di Castelpoto, Foglianise e Cautano. Per l’occasione, verranno proiettati dei video a tema e verrà posto a dimora, per ogni scuola, un albero di Arbutus unedo (detto comunemente Corbezzolo). Saranno presenti alla manifestazione, oltre agli alunni, il corpo docenti, il dirigente scolastico Prof.ssa Rosaria Perrotta, il presidente provinciale ANFor Giovanni Zamparelli e Gerardo Travaglione, il Delegato Interregionale Romualdo Coppolaro con una rappresentanza dell’Associazione, nonchè tutti i sindaci dei Comuni interessati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

