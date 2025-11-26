L' Anfiteatro nascosto due straordinarie occasioni per scoprire le strutture sotterranee del Museo Archeologico a lume di torcia

Arezzo, 26 novembre 2025 – Domenica 30 novembre e 14 dicembre 2025, alle 16.30 torna L'Anfiteatro nascosto. Due nuove straordinarie occasioni per scoprire le strutture sotterranee del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo a lume di torcia e vivere la magia dell'installazione Firefly nell'anfiteatro romano. Nel cuore della città moderna, tra le vie di Arezzo che ancora conservano il fascino della storia, sorge uno dei monumenti più suggestivi dell’antica Arretium: l’Anfiteatro romano, costruito tra la fine del I e l’inizio del II secolo dopo Cristo, probabilmente durante il regno dell’imperatore Adriano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Anfiteatro nascosto, due straordinarie occasioni per scoprire le strutture sotterranee del Museo Archeologico a lume di torcia

