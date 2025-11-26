Landini a La7 | Meloni? Il vino invecchiando migliora qui si peggiora Incoerenza totale prende in giro gli italiani

“Qui c’è un punto: l’incoerenza totale. Non si può dire una cosa e poi, quando vai al governo, fai esattamente l’opposto, perché significa che stai prendendo in giro gli italiani ”. È l’accusa rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, commentando la manovra economica del governo. Ospite di Dimartedì (La7), il sindacalista commenta un elenco di incoerenze ormai celebri della premier rispetto alle sue posizioni passate. Il nodo focale è il pacchetto di misure fiscali al centro del dibattito parlamentare: accise su gasolio e sigarette, tasse sugli affitti brevi, sulle banche, sui dividendi delle holding, imposta di soggiorno sugli alloggi turistici, fino alla stretta sui piccoli pacchi extra-Ue e all’ innalzamento dei limiti all’uso del contante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

